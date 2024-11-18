Барабанщик сайд-проекта Тима Ламбезиса из As I Lay Dying покинул группу

Барабанщик Брэндон Шорт, играющий в составе Austrian Death Machine, объявил о своем решении покинуть группу. Проект примечателен тем, что его лидер — Тим Ламбезис, также солист металкор-группы As I Lay Dying.

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Шорт объявил об уходе в своих соцсетях. Музыкант отметил, что делает это ради собственного психического благополучия. Ударник также подчеркнул, что к решению его подтолкнули последние новости об As I Lay Dying и что его уход был «неизбежен».

Шорт заметил, что так часто слышал от Ламбезиса фразу «Я стану лучше», что она превратилась «в заезженную пластинку» и не принесла реальных перемен. Из-за этого барабанщик потерял доверие к вокалисту, и это повлияло «на его психическое здоровье и личную жизнь». Музыкант подчеркнул, что игнорировать это и дальше он просто не может.

За последний месяц Ламбезис потерял нескольких своих коллег, напоминает NME. As I Lay Dying покинули все его участники, начиная с басиста Райана Неффа и заканчивая гитаристом Филом Сгроссо.

Ламбезис остался единственным участником коллектива, но подчеркнул, что все равно продолжит свою деятельность.