Названа причина отказа Орбакайте от концертов в России

Певица Кристина Орбакайте решила отказаться от новогодних корпоративов в России, поскольку боится возможных отмен своих концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, исполнительницу волнуют политическая ситуация в стране и общественное давление. Сейчас, отмечает Mash, Орбакайте находится в Калифорнии, где пробудет минимум до конца января.

Telegram-канал также заявляет, что артистка хочет вновь возобновить концертную деятельность в России, так как в США ее выступления не пользуются такой же популярностью.

В 2023 году, подчеркивает Mash, гонорар Орбакайте за корпоратив составлял 4,5 млн рублей. 14 октября стало известно, что Кристина Орбакайте выступила с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена артистов не разглашались.

Пугачева поддержала решение Орбакайте

Одним из важных условий вечеринки стал запрет съемки выступления Орбакайте. Также не было разрешено снимать певицу с другими артистами. 25 сентября SHOT сообщал, что Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности.