Алибасов записал видеообращение после смерти Левкина

Бари больше не считает Владимира своим врагом.

Вчера, 17 ноября, скончался советский и российский певец Владимир Левкин. Бывшему участнику музыкальной группы «На-на» было 57 лет. По информации из СМИ, причиной смерти стала онкология лимфатической системы. Владимир боролся с раком более 20 лет.

Экс-коллега Левкина, заслуженный артист РФ Бари Алибасов, не смог промолчать по поводу кончины своего некогда приятеля. Основатель «На-На» выразил соболезнования, но намекнул, что до сих пор обижается на него. Продюсер и певец, как известно, сильно поссорились и не общались последние 10 лет. Чуть позже Алибасов решил записать уже видеообращение. На странице личного блога артист указал, что не хочет больше считать Владимира Левкина своим врагом.

Бари назвал экс-коллегу «прекрасным и талантливым» человеком. Основатель «На-На» заявил, что его как артиста любили все, в том числе и он.