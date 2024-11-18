София Ротару продаст подаренную Лужковым квартиру в Москве

Певица София Ротару выставила на продажу квартиру в Москве. Купить объект можно за 65 миллионов рублей, сообщает «Экспресс газета».

Речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице, которую ей помог приобрести экс-мэр столицы Юрий Лужков. По словам бывшего концертного директора певицы Ольги Коняхиной, недвижимость выделили Ротару на льготных условиях, «чуть ли не даром».

Пропавшая София Ротару объявилась в Киеве

Ранее стало известно, сколько певица София Ротару зарабатывала на отеле в Крыму. По словам экс-директора артистки Сергея Лаврова, артистка ничего не получала с гостиничного бизнеса. Все доходы уходили на компенсацию расходов на содержание заведения.