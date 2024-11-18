Джоли вышла в свет со своим 16-летним сыном от Питта

Внешний вид Нокса принялись обсуждать в Сети.

Американская актриса Анджелина Джоли является многодетной мамой. Известная во всем мире артистка родила троих наследников от своего коллеги по цеху Брэда Питта. Супруги также воспитали и приемных детей. Летом прошлого года Анджелина и Брэд официально оформили развод. Некогда возлюбленные наконец решили все свои проблемы спустя семь лет после краха отношений. Накануне Джоли впервые за долгое время появилась на публике со своим биологическим сыном Ноксом. Родственники вместе посетили церемонию вручения премий в Лос-Анджелесе. На красной дорожке светского мероприятия Анджелину и ее 16-летнего наследника сфотографировали репортеры.

Соответствующие снимки опубликовали на сайте издания Daily Mail. Для выхода в свет оскароносная актриса выбрала мерцающее золотисто-серебряное платье без рукавов. Свой роскошный образ 49-летняя Анджелина дополнила бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Нокс позировал в смокинге классического кроя. Молодой человек примерил и бабочку. В Сети стали обсуждать редкие снимки матери и сына. Многие читатели издания посчитали, что юноша совершенно не похож на своего звездного отца Питта.