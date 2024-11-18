Машкова пришла в восторг от посещения бара, где был Гитлер

Уехавшая из России Мария Машкова теперь живет в США и путешествует по европейским странам. Недавно актриса приехала в Мюнхен — она похвасталась, что побывала в баре, где когда-то отдыхал Адольф Гитлер.

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О своем приключении Машкова рассказала в социальных сетях. Звезда «Не родись красивой» призналась, что не могла не зайти в бар, где рейхканцлер Германии устроил пивной путч.

«Так, ну что вы думаете, я не могла в Мюнхене не зайти в пивнушку, где Гитлер устроил пивной путч и был отправлен в тюрьму. Конечно, я зашла», — поделилась 39-летняя дочь народного артиста Владимира Машкова.

На видео актриса с восторгом рассказывала об эмоциях, которые получила от посещения бара. Судя по всему, там ей очень понравилось.

«Мне грустно, мне больно, я скучаю», — Машкова сдалась и призналась, что не может без России

После начала СВО Машкова отреклась от России и отца, который не поддержал ее позицию. Она живет в США, где пытается строить карьеру, и это дается ей непросто. В интервью она признавалась, что в ужасе от эмиграции, но возвращаться в Москву она не планирует.

Недавно актриса назвала маму своей родиной в ее день рождения. Она трогательно обратилась к родительнице в социальной сети.