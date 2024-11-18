В Сети появилось последнее фото Левкина

Портал aif.ru опубликовал последнюю фотографию умершего экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Артист в апреле посетил юбилей джазовой певицы Виктории Пьер-Мари. На кадрах музыкант в темных очках позирует, обнимая свою жену.

Как рассказал изданию продюсер Сергей Дворцов, Левкин мужественно держался, несмотря на тяжелую болезнь. О рецидивах онкологии знали только близкие, добавил он. Тем не менее артист посещал праздники и кинопремьеры, а в конце ноября он должен был давать концерт в Подмосковье.

В последнее время он себя хорошо чувствовал. Он был на мероприятиях, на радио. Невозможно было подумать, что человека скоро не станет, не было каких-либо моментов, которые к этому бы подводили. Это удар для жены Маруси, для его доченьки. Им выражаю глубочайшие соболезнования, — сказал Дворцов.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти Владимир Левкин собирался записать интервью с музыкальным обозревателем Владимиром Полупановым. По словам интервьюера, в последний раз он виделся с певцом в середине октября на гала-ужине Российской национальной премии «Виктория».

Обнародованы обстоятельства смерти Левкина

О смерти Левкина 17 ноября сообщила его супруга. Музыканту было 57 лет. Еще в начале 2000-х врачи диагностировали у него рак лимфатической системы четвертой стадии, болезнь несколько раз уходила в ремиссию, но возвращалась.