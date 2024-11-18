Мария Погребняк раскрыла причину развода

Девушка призналась, что она стала инициатором расставания. Мария и Павел Погребняк встречались еще со школы и были счастливо женаты на протяжении 17 лет. Поэтому, когда в прошлом году пара объявила о разводе, поклонники остались в недоумении, ведь они казались идеальной парой. Экс-супруги долгое время не комментировали причину расставания, но на днях Мария все-таки приоткрыла завесу.

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На передаче “Молодые родители” она призналась, что именно она была инициатором развода. Ей было очень тяжело это сделать, но она решилась.

“Если шагну — это конец, но я шагнула. Думала, что сердце разорвется, и меня не станет. Мне было больно”, — вспоминает этот сложный период девушка.

Однако со временем ей стало легче, так как она отлично понимала, что приняла правильное решение. По словам Марии, в какой-то момент они утратили былую любовь и больше были похожи на брата с сестрой, нежели чем на влюбленных. Оказывается, после рождения их с Павлом третьего ребенка у них случился разговор, который впоследствии и стал причиной расставания. Однажды муж заявил, что ему больше неинтересно с ней, так как он постоянно развивается, а она — нет.

“Он не упрекал, мы говорили об этом, чтобы избежать развода. Он хотел, чтобы я развивалась”, — говорит девушка.

Зла на своего бывшего мужа она не держит. Наоборот, она с благодарностью относится к нему, ведь после его слов она начала совершенствоваться и двигаться вперед. Сейчас они часто общаются, ведь у них трое общих детей. Однажды Мария даже удивила поклонников, когда опубликовала видео, как она помогает футболисту выбирать костюм для какого-то мероприятия. А Погребняк, по всей видимости, смирился, что его экс-супруга так быстро нашла свое счастье. Напомним, что в этом году Мария вышла замуж за Игоря Головинского и родила четвертого ребенка. Девушка призналась, что не хотела и не планировала так скоро вступить в отношения, но судьба распорядилась иначе.