Друга Гоши Рубчинского задержали в Калифорнии

Рэпера Kai Angel (Дмитрий Ицков) задержали в Лос-Анджелесе, когда он снимал клип вместе с 9mice (Сергей Дмитриев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Музыканты работали над новым проектом. Для клипа они решили использовать классическую хип-хоп эстетику с дорогими машинами, оружием и прочей гангстерской атрибутикой, что и привлекло внимание правоохранителей. Полицейские приехали, будучи вооруженными и задержали Ицкова и Дмитриева.

По информации канала, музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении. Расследование продолжается.

Напомним, что 9mice и Kai Angel сформировали творческое объединение Viperr в 2022 году, после того как переехали в США. Свой первый совместный альбом Heavy Metal они выпустили в 2023 году. Ицков и Дмитриев были номинантами в категории «Музыка» рейтинга Forbes «30 до 30» 2024 года.