Вчера, 17 ноября в возрасте 57 лет умер солист золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин. Певец скончался в одной из московских больниц от последствий застойной пневмонии, которая развилась на фоне онкологии лимфатической системы.

О внезапной смерти Левкина высказался его экс-коллега по группе «На-На» Владимир Политов. Артист рассказал, что последний раз видел Владимира летом, когда в июне поздравлял с днем рождения.

«На тот момент он держался бодрячком. Владимир всегда был очень активным, жизнерадостным, веселым человеком, который очень любил жизнь. Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным. Он сильный человек, который очень любил свою работу, поклонников и семью», — рассказал Политов изданию Voice.

Что касается причин, по которым Владимиру Левкину не удалось сохранить былую популярность после ухода из группы, то, по мнению Политова, дело в репертуаре.

«Возможно, не тот материал делал музыкальный, который надо было. Может, немножко не в ту сторону», — отметил солист «На-На» Владимир Политов.

Напомним, Владимир Левкин окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, с 1989 года был солистом группы «На-На». В 1996-м певец поступил на режиссерский факультет в ГИТИС, а спустя два года не стал продлевать контракт с Бари Алибасовым.