Галкин* заговорил о возвращении домой

Максим Галкин* на днях сообщил о том, что очень хочет вернуться после череды рабочих поездок к своей семье.

“Еще 5 концертов и домой”, — написал он в личном блоге, дав понять, что уже изрядно вымотался, выступая в разных странах и городах.

Общественность также предположила, что супруг Примадонны открыто заявил таким образом о прилете в Россию, однако, учитывая скрытность мужчины, можно сделать вывод, что, скорее всего, тот имел в виду возвращение к Алле и детям.

К слову, вокалистка тоже дала о себе знать, когда прокомментировала фотографию дочери Кристины Орбакайте, написав короткий текст на английском языке “Let’s move on!”, что в переводе означает “Давай двигаться дальше!”. Женщина явно хотела поддержать свою дочь, ведь из-за того, что звездная мать однажды уехала со своей семьей за пределы Родины, и на ее наследницу стали смотреть с опаской. У блондинки отменялись концерты, доверие ее публики к ней падало. А сейчас все дошло до того, что Кристина перестала выступать дома, пояснив это тем, что ей нужно дождаться лучших времен.

Важно отметить, что девушка, хотя и старалась достаточно лояльно относиться ко всем своим слушателям, сейчас и вовсе отказалась от сотрудничества с родными поклонниками.

“Кристину зазывали поработать в России, но она — впервые за долгое время — не согласилась. Говорит, что не в деньгах счастье, и пока не готова, а ещё неприятно, что концерты часто отменялись”, — сообщают коллеги из “Mash” в telegram-канале.

Один из россиян, комментируя публикацию, заметил, что, возможно, девушка вообще не собирается приезжать. А ее постепенные отказы и отдаление от Родины – это желание порвать отношения с домом мягко и незаметно. Так сказать, не рубить с плеча.

“Кристина всегда соглашалась выступать и даже на бесплатных концертах. Работала для публики. А сейчас и на платные не хочет приезжать. Как по мне, сейчас все предельно ясно. А еще видно в сообщении Пугачевой ее вину. Мне кажется, она понимает, что дочке подпортила карьеру”, — выражает мнение о ситуации один из юзеров.

*признан иностранным агентом на территории РФ