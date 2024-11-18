Суд обязал Линдеманна выплатить 67 млн рублей за отмену концерта

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ решил взыскать более €635 400 (более 67,166 млн рублей) с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО "Прайм маркетинг" неосновательное обогащение в размере €635 400, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере €2 924 за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28 апреля 2022 год по дату фактической оплаты долга по ключевой ставке Банка России, действующей на указанную дату, а также расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов в размере $32 562", - отмечается в тексте документа.

Как говорится в решении суда, ООО "Прайм маркетинг" заключило с музыкантом договор, по которому тот обязался в августе 2021 года выступить на фестивале "Макларин за родину" на территории пивоварни "Афанасий" в Твери. Выступление должно было продлиться 70 минут. Услуги артиста были полностью оплачены, однако Линдеманн отменил выступление, а деньги не вернул.

Как следует из судебных документов, с этим делом был связан еще один процесс - между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдеманна Анаром Рейбандом.

Ларин рассчитывал заключить с ним договор на оказание рекламных услуг на территории Тверской области. До заключения договора в целях подтверждения серьезности намерений Ларин перевел на счет продюсера 10 млн рублей. Однако договор заключен не был, а деньги продюсер не вернул. Ларин посчитал, что это неосновательное обогащение, и обратился в суд. Конаковский городской суд Тверской области встал на его сторону и постановил взыскать с Рейбанда 10 млн рублей. Тверской областной суд оставил это решение без изменения.

Как рассказала ТАСС юрист Валерия Рытвина, эти решения суда играют важную роль в обеспечении принципа беспристрастности правосудия. "Несмотря на участие в судебном процессе иностранных контрагентов, российские суды выносят решение абсолютно абстрагированно от политической конъюнктуры, мотивируя решение исключительно нормами права. В данном случае факт неисполнения обязательств по договору, поэтому суд встал на сторону российского предпринимателя", - подчеркнула она.