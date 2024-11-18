Наталья Селезнева рассказала о давнем конфликте со Светланой Светличной

На днях не стало известной актрисы Светланы Светличной. Четыре года назад артистка советского кино появлялась в телепередаче «Сегодня вечером». Выпуск был посвящен комедиям Леонида Гайдая. В эфире программы присутствовали звёзды популярных кинофильмов, выпущенных режиссёром. Присутствующие поговорили о процессе съемок, кинопробах и других нюансах жизни в павильонах.

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Наталья Селезнёва стала известной по ролям в комедиях «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». В кинофильмах молодая звезда играла писаных красавиц. В свою очередь Светличная сыграла роль Анны Сергеевны в приключенческом фильме «Бриллиантовая рука». Эпизод с Юрием Никулиным стал культовым и принёс артистке славу.

«Прочитав сценарий, я поняла, что это девушка лёгкого поведения. Но главным условием режиссёра было то, чтобы не было никакой пошлятины. И с этого момента я стала секс-символ номер один и по сей день несу это бремя», — рассказала Светличная в эфире телепередачи.

По лицу Натальи Игоревны было видно, что она недовольна таким ярким «клеймом» своей коллеги. В течение всего времени эфира она то и дело пыталась перебить Светличную и вставить свои «пять копеек». Со стороны создавалось впечатление, что Селезнёва до сих пор завидует Светлане Афанасьевне.

Стало известно предсмертное желание Светличной

Сейчас, когда героиня детективного романа «Место встречи изменить нельзя» ушла из жизни, Селезнёва резко поменяла своё мнение. По её словам телевизионщики специально последние несколько лет выставляли советскую актрису ненормальной.

Женщина отмечает, что к своим 87 годам её коллега страдала деменцией и порой слишком ярко красилась. Однако вместо того, чтобы завуалировать этот шарм, они специально выбирали ракурс «пострашнее». «Когда ее показывали в этих безумных соломенных шляпах с перьями, с накрашенным лицом, как у Арлекина, за нее было обидно», — говорит Наталья Игоревна.