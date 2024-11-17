Собчак обратилась к давшему совет россиянкам рожать, «пока рожалка работает», депутату

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который в грубой форме заявил о необходимости с детства внедрять отказ от абортов. Она предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом.

«Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом, великий мастер афоризмов», — написала Собчак в своем telegram-канале.

К посту она прикрепила скриншот с сайта URA.RU, где описана позиция депутата по вопросу абортов.

Сам же Ильтяков заявил, что сказал все правильно, назвав вещи своими именами. По его словам, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать.