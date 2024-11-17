Лолита перепела хит Пугачевой и обратилась к Крутому

Певица Лолита Милявская исполнила композицию «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой. В своем Telegram-канале звезда обратилась к композитору Игорю Крутому и поблагодарила его за то, что он заставил ее пойти на такой эксперимент.

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Сказать, что это были нервы, значит ничего не сказать.. Каноническое исполнение для меня одно и уверена, что для Вас, дорогие слушатели, тоже. Игорь, как же я Тебе Благодарна за то, что заставил пойти на эксперимент, попробовать, переломить страх спеть хуже других, — сказала исполнительница.

Ранее Милявская сообщила, что ее концерты в России оказались под угрозой срыва. Артистка рассказала об инциденте в Ярославле, куда она прибыла с гастролями. По словам исполнительницы, у концертной площадки ее встретила группа агрессивно настроенных людей, намеревавшихся сорвать выступление.

До этого Лолита назвала самый главный пункт в своем райдере. По ее словам, это меню, рекомендованное Пенсионным фондом России, куда входят сушки, молоко и пряники. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого она добавила, что таким неординарным способом проверяет добросовестность организаторов. Певица объяснила, что если компания готова обеспечить райдер, значит, не будет экономить и на концертной аппаратуре.