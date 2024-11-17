Галич резко осудила Ивлееву

Ида Галич в интервью Юлии Меньшовой высказалась о своем отношении к скандальной вечеринке Насти Ивлеевой и ее хозяйке.

Галич считает, что причиной проблем в карьере многих представителей шоу-бизнеса, включая Ивлееву, стала не сама вечеринка, а то, что на ней происходило.

Именно в вечеринках нет ничего плохого – люди должны играть свадьбы и отмечать дни рождения. Но вопрос – когда и как. Блогер констатировала, что триггерами скандала стали бриллиант на ягодицах Насти и носок на гениталиях рэпера. По ее мнению, Настя просто зазвездилась и утратила чувство реальности, пишет «Комсомольская Правда».

«То, что мы видим, что случилось с человеком — это не причина, а следствие, потому что каждый день происходил какой-то выбор. Иногда выбирал человек не творчество, а хайп. Иногда выбирал не людей, не веру в человечество, а тщеславие. Не друзей, а с виду друзей», — сказала Галич.

Сама Ида стремится не терять контроль над ситуацией.

«Я всегда немножечко стараюсь не отлететь. Очень просто потерять ощущение того, где ты находишься и что ты делаешь, куда ты плывешь и что ты вообще подразумеваешь под своей жизнью. Поэтому я всегда на контроле», — отметила она.

Вечеринка Ивлеевой прошла почти год назад, 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.