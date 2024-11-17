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На актрису Светлову мошенники оформили миллионные кредиты

Российскую актрису Анастасию Светлову ограбили мошенники. От ее имени были взяты кредиты кредиты на 4,5 миллиона рублей. Актриса, известная публике по роли дальнобойщицы в фильме «Поехавшая», узнала об этом случайно.

На актрису Светлову мошенники оформили миллионные кредиты
© Кинопоиск

Светлова решила получить кредитную карту, но получила отказ из-за того, что на ней числились просроченные кредиты. Сама актриса никаких кредитов не оформляла, сообщает «Московский Комсомолец»

Выяснилось, что весной на имя Светловой была оформлена кредитная карта на миллион рублей и дополнительно – кредит на 2. 5 миллиона. С того времени сумма долга основательно выросла, так как платежей никто не вносил, и насчитались пени.

Актриса предполагает, что мошенники могли воспользоваться ее сим-картой, которую она меняла в марте.

По данным экспертов, мошенники в России используют несколько схем для обмана с кредитами. В частности, перехватывают для этого доступ к личному кабинету жертвы на сайте Госуслуг, подменяют условия договора в ходе оформления документов при покупке машины и используют «возвратный лизинг».

Потенциальные жертвы пописывают договор купли-продажи своего автомобиля и договор лизинга в автоломбарде. И таким образом человека вынуждают вносить ежемесячные лизинговые платежи для его выкупа.

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