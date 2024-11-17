Лепс заговорил о свадьбе

Григорий Лепс строит планы на совместную жизнь со своей юной подругой. Григорий и Аврора были гостями шоу Павла Воли, где певец обозначил приблизительную дату планируемой свадьбы.

«Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — сказал артист.

При этом разница в возрасте артиста не смущает, пишет СтарХит.

«Я для всех интересен, для молодых и не очень», — сказал Лепс.

Но и стопроцентной уверенности в том, что бракосочетание состоится, у музыканта нет.

«Я над этим не властен. Это все Божье провидение. А я человек верующий. На все воля Божья. Получится — получится, не получится — пойду дальше», — резюмировал Лепс.

Напомним, что девушка получает образование в Лондоне, пока певец живет и активно работает в Москве. Григорий в интервью рассказывал, что ждет возлюбленную и готов подарить ей «10 лет счастливой жизни». Он также заявил о том, что хочет детей. Об отношениях пары стало известно в июне 2024 года, когда они вместе вышли на публику.