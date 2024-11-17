Названа дата прощания с Владимиром Левкиным

Директор Владимира Левкина сообщил, что прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным и его похороны состоятся 19 ноября, информируют РИА Новости. Место и время траурных мероприятий будет названо позднее.

Музыкант ушел из жизни 17 ноября в отделении реанимации Боткинской больницы.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 году в Москве. В 1985 году он поступил в Московский энергетический институт, вскоре его призвали в армию. Службу он проходил на Северном флоте, участвовал во флотской самодеятельности, в частности был солистом и гитаристом вокально-инструментального ансамбля «Горизонт».

В 1989 году Владимир Левкин стал солистом созданной Бари Алибасовым поп-группы «На-на». В 1998 году он покинул коллектив и впоследствии выпустил несколько сольных альбомов.

Кроме того, в 1999 году Левкин был ведущим программ «Музыкальная кухня» и «Ах, анекдот» (ТВЦ). В 2015 году он участвовал в развлекательном телепроекте «Точь-в-точь» на Первом канале.