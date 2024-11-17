Орбакайте отказалась от выступлений на корпоративах в России

Кристина Орбакайте не будет выступать на новогодних корпоративах в России. В этом году она впервые отказала организаторам концертов.

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Как пишет Телеграм-канал Mash, певица пока не собирается покидать Калифорнию. По ее словам, она не готова к выступлениям, также неприятное впечатление на нее произвели отмены концертов.

В прошлом году дочь Аллы Борисовны достаточно активно отработала новогоднюю программу, ее гонорар за один концерт составлял примерно 4, 5 миллиона рублей.

Кристина уже давно живет в США с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Артистка активно гастролирует по всему миру, за исключением России, где ее не всегда рады видеть.

Два года назад в Америку также переехал сын Орбакайте Никита Пресняков. Он нашел там работу. А недавно к ним приехали Алла Пугачева с супругом и детьми.