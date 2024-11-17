Анна Калашникова рассказала, что даже в последние дни жизни Владимира Левкина не было заметно каких-либо проблем, он всегда был жизнерадостным, энергичным, душой компании. Певица считает его добрым и общительным человеком, искренне любившим свою семью, пишут «Известия».

«Недавно видела его на мероприятии. Он так сильно любил жизнь, жену и дочь. Они посещали кучу различных мероприятий, готовили песни, выступали. Я награждала его со сцены на премиях разных. Мы вместе участвовали в большом количестве шоу, постоянно были в контакте. Для меня это большой шок», — сказала Калашникова.

Александр Зыкин, концертный директор Левкина, сказал журналистам издания Super, что артист сгорел буквально за пару дней.

«Самый достойный артист. Чемпион вообще по благотворительности. Сколько он сделал, конечно. Ни один артист таким похвастаться не сможет», — отметил Зыкин.

Валерий Юрин, выступавший в составе «На-На» с 1989 по 1992 год, заявил, что у них с Левкиным было много планов на будущее.

«Сейчас вот только планировали после Нового года концерты заделать совместные: Левкин, Юрин, я решил всех соединить, Политову позвонил. Прекрасный человек был. Нормальный человек, талантливый очень, умнейший парень. Преданный друг», - констатировал Юдин.

Левкин вошел в первый состав группы «На-на», который современный слушатель знает по песне «Фаина». Коллектив артист покинул спустя 10 лет, в 1998 году. После он был участником группы Kedbl и выступал сольно.