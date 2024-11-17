Ургант озвучил свое толкование сказки «Красная Шапочка»

Иван Ургант поле того, как перестал вести шоу на телевидении, редко выходит на связь с публикой. Но накануне со страницы микроблога он обратился к подписчикам с рассуждениями по мотивам сказки «Красная Шапочка».

«Это история с моралью и четкими выводами. Нельзя поступать так, как мама не велит. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Нельзя сходить с намеченного пути. Нельзя быть чересчур доверчивой», - отметил Ургант.

Как сообщает Экспресс Газета, пользователи поддержали шоумена.

«Все из вышеперечисленного можно! У сказки прекрасный финал!»

Ранее Эдгард Запашный предложил телеведущему Ивану Урганту посетить зону СВО перед его возвращением на Первый канал. По мнению дрессировщика, Урганту необходимо совершить значимые действия перед возвращением на телевидение.