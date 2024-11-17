Адвокат рассказал, кому достанется наследство Светличной

Адвокат Сергей Жорин заявил, что наследником Светланы Светличной является сын Алексей Ивашов. Он получит оставшееся после матери имущество как наследник первой очереди, если в завещании не указаны третьи лица. Об этом информирует 5 Канал.

При этом Жорин отметил, что что под конец жизни известных людей часто окружают «сомнительные» люди. И нередки случаи, когда ценное имущество или недвижимость были подарены либо по договору купли-продажи перешли в собственность третьих лиц. Тогда родственникам придется обжаловать тот или иной документ в суде.

«Учитывая всенародную славу и любовь к Светлане Светличной, я уверен, что в случае каких-то признаков противоправных действий правоохранительные органы не дадут в обиду действительных, законных наследников», — считает адвокат.

Большого наследства после Светланы Афанасьевны не осталось. Только скромная квартира в одном из старых районов Москвы.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. Последние годы актриса находилась под наблюдением врачей.