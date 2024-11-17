4Batz выступил в качестве гостя на концерте Latto в Далласе

Восходящая звезда R&B и хип-хопа 4Batz неожиданно появился на сцене во время шоу американской рэперши Latto. Выступление, состоявшееся в рамках тура Sugar Honey Iced Tea, прошло в Далласе, родном городе молодого исполнителя.

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4Batz исполнил act iv: fckin u (18+) и ремикс на трек act ii: date @ 8, пишет Complex.

Таким образом Latto сделала своеобразный подарок молодому певцу, до этого признававшемуся в теплых чувствах к своему родному городу.

«Я просто думал, что Даллас — это весь мир, потому что я никогда раньше не выезжал из Далласа. И это только доказывает, как много Даллас значит для меня, потому что он занимает большое место в моем сердце. Я всегда буду любить Даллас», — говорил 4Batz в интервью D Magazine.

Не так давно, в мае этого года, 4Batz выпустил свою дебютную пластинку u made me a st4r на лейбле Дрейка OVO Sound.