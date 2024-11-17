Стало известно, каким видом рака болел Левкин

Певец Владимир Левкин болел тяжелой стадией лейкоза. Вирусная инфекция усугубила его состояние и могла привести к смерти на фоне онкологии.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, рассказал знакомый артиста, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

— Это тяжелейшие пациенты, очень легко уязвимые. Любое ОРВИ могло способствовать процессу деления раковых клеток, у него была тяжелейшая стадия лейкоза, — передает слова Полупанова ТАСС.

Он также добавил, что в последний раз видел Левкина 16 октября. По его словам, тогда он выглядел «бодрым, никаких признаков какой-то болезни».

17 ноября Владимир Левкин, солист группы «На-На», умер в возрасте 57 лет. Накануне артиста доставили с подозрением на пневмонию в больницу, где он и провел последние часы жизни.

При этом предварительной причиной смерти Левкина стала онкология лимфатической системы. Он боролся с этим заболеванием с 2003 года. В последние месяцы жизни он часто появлялся на публике в темных очках.