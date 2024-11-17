Андрейченко рассказала о тяжелой болезни дочери

Наталья Андрейченко в свое время вышла замуж за голливудского актера Максимилиана Шелла. У них родилась дочь Настасья. Но брак этот не стал счастливым. Союз распался. А у девочки обнаружилось серьезное психическое заболевание. Андрейченко полагает, что душевное расстройство ее дочери является наследственным и связано с болезнью ее отца, Максимилиана Шелла, который страдал от шизофрении.

Оно проявилось у Настасьи Шелл еще в школьные годы. Андрейченко как-то проснулась из-за того, что дочь стояла ночью над ней с ножом в руках. Пришлось поместить девочку в психиатрическую клинику, пишет портал womanhit.

«Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», —призналась Андрейченко в беседе с Дмитрием Борисовым для программы «Эксклюзив» на Первом канале.

В 17 лет Настасья Шелл родила дочь Лею. Личность отца девочки Андрейченко не раскрывает, упоминая лишь, что это иностранец. Судя по всему, живет девочка отцом.

«Она общается с матерью, там серьезная ситуация. Ее отец судится, чтобы этого не было, потому что никогда неизвестно, что может случиться. С Леей мы общаемся. Скоро ей будет чуть побольше лет, и я думаю, что она ко мне будет очень часто приезжать», — сказала Наталья.

В первом браке с композитором Максимом Дунаевским у артистки родился сын Дмитрий, который живет в Швейцарии. Наталья Андрейченко призналась, что долгое время их с наследником связывали теплые отношения, актриса даже смогла простить своего ребенка, когда он украл со счета матери 1 млн долларов.

Тогда знаменитости пришлось нанять адвокатов, чтобы заставить Дмитрия вернуть деньги. После этого наследник отвернулся от артистки.