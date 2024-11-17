Галич рассказала о развитии отношений с Ледвичем

Ида Галич в интервью на YouTube-канале Юлии Меньшовой сообщила, что старается выстроить добрые отношения с ребенком своего возлюбленного. Она ранее никогда не встречалась с мужчиной, у которого есть ребенок. Пока у нее все получается, пишет 5 Канал.

«Для меня это абсолютно новое позиционирование, потому что я никогда не встречалась с мужчиной, у которого есть ребенок. Для меня это все в новинку, но я справляюсь. Надрыва нет. Все легко, аккуратно складывается», — сказала Галич.

Напомним, что в прошлом месяце Галич побывала в Азии со своим возлюбленным. Она снимала свои приключения и делилась впечатлениями в соцсетях.

С Олегом Ледвичем Галич вместе уже год. Она недавно перестала скрывать свои с ним отношения, а также рассказала, что они хотят сделать совместнй бизнес —продавать биологически активные добавки в Китае.