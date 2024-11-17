Названа причина смерти Левкина

Стала известна причина ухода из жизни Владимира Левкина. Музыкант скончался от последствий застойной пневмонии, которая развилась на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

По данным Телеграм-канала Mash Владимира экстренно госпитализировали в ночь с четверга на пятницу. Певец жаловался на сильнейшую слабость и затруднение дыхания.

Был сделан тест на ковид, показавший отрицательный результат.

Несмотря на все усилия врачей, Левкин сегодня утром умер в больнице.

Левкин вошел в первый состав группы «На-на», который современный слушатель знает по песне «Фаина». Коллектив артист покинул спустя 10 лет, в 1998 году. После он был участником группы Kedbl и выступал сольно.