Алибасов высказался о смерти Левкина

Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина. Он рассказал, что последний раз они общались много лет назад – после ухода Владимира из группы «На-На» продюсер так и не смог простить бывшего фронтмена.

Алибасов назвал Владимира человеком большого таланта и яркой внешности. Однако Бари – старший убежден, что сольная карьера вокалиста не задалась, и в составе группы он мог быть бы более успешным, пишут Ura.news.

23 ноября у Владимира Левкина был запланирован концерт в усадьбе «Бушарино» в Подмосковье. Там он должен был петь вместе с женой Мариной.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Путь Владимира в группе «На-На» начался с конкурса Бари Алибасова. Левкин стал сюрпризом для организатора, поскольку на отборочных этапах он пел песни собственного сочинения. В 1998 году артист покинул «На-На», реализовав несколько сольных проектов и исполнив мечту своей супруги о семейном ансамбле.