Стала известна причина смерти экс-солиста «На-На» Левкина

Предварительной причиной смерти певца Владимира Левкина стала онкология лимфатической системы. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил SHOT.

Он боролся с этим заболеванием с 2003 года, а в 2013 году ему провели операцию по трансплантации костного мозга, после которой наступила ремиссия. Несмотря на болезнь, Левкин продолжал активно участвовать в культурных событиях и выступлениях. В последние месяцы жизни он часто появлялся на публике в тёмных очках, передает Telegram-канал.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Его последний сольный концерт прошёл 1 ноября в Москве, а 12 ноября он посетил премьеру фильма вместе со своей супругой.