Проскурякова о Левкине: 10 ноября мы общались на премьере фильма

Владимира Левкина накануне госпитализировали с подозрением на пневмонию, а на следующий день уже положили в реанимацию. Предположительно, лейкоз, с которым он боролся более 20 лет и который вроде бы смог победить, дал о себе знать снова.

Смерть музыканта была неожиданной. Еще 1 ноября он давал сольный концерт. 9 ноября Владимир вместе с женой и дочкой был на юбилее Пахмутовой в Большом театре. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Юлия Проскурякова написала в микроблоге, что на днях общалась с Левкиным. 10 ноября на премьере фильма он был весел и доволен жизнью.

«Володя был весел, рассказывал интересные истории о прошлом группы "На-на", участником которой он был много лет. Был рядом со своей любимой супругой — Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме. Как же так??? Ему было всего 57 лет», — написала актриса.

О смерти певца в соцсетях сообщила его супруга Маруся Лёвкина. Она опубликовала фотографию мужа, подписав снимок: «Лети, мое солнышко…».