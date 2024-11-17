Милявская назвала Хайдарова «мясником»

Тимур Хайдаров недавно публично прокомментировал внешность Лолиты Милявской. Он заявил, что ей некачественно сделали пластику подбородка и посоветовал сменить хирурга.

Напомним, что певица Слава, Любовь Успенская и Ирина Дубцова пожаловались на работу Хайдарова. Лолиту возмутили слова хирурга, который сам оказался весьма небезупречен. Об этом пишет издание Тhevoicemag.

«Тимур Хайдаров — это мясник, на столе у которого одна грудь выше другой! Кто его открыл опять? Закрывали же клинику! Таким, как Хайдаров, надо было запретить оперировать раз и навсегда. Такое количество покалеченных пациентов во всем мире означало бы отзыв лицензии», - сообщила Милявская т в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также исполнительница объяснила, что сама виновата в проблемах с подбородком. Врач запретил ей 20 дней заниматься вокалом, а она выдержала только 10 дней. В результате пришлось исправлять дефект.

После «голой вечеринки» у Лолиты в начале 2024 года сорвался концертный тур по городам России. Отмены продолжились и осенью. Так, в подмосковном Раменском не состоялось выступление артистки 17 октября. Местные власти отменили концерт «в связи с социальной напряженностью».