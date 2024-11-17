Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Экс-солист легендарной группы «На-На» Владимир Левкин скончался на 58-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что о смерти артиста сообщила его жена.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Напомним, что 9 ноября Левкин побывал на юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой. Певец признался, что песни Александры Николаевны «кормили» его в молодости, когда он работал в ресторане.