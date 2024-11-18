Галич высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой

Популярная телеведущая и блогерша Ида Галич высказалась о «голой вечеринке» инфлюэнсерши Анастасии Ивлеевой фразой «носок на члене — перебор». Соответствующее интервью с актрисой Юлией Меньшовой доступно на YouTube.

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По мнению Галич, экстравагантные наряды стали триггером для возмущения со стороны общественности.

«Я так не хочу на эту тему разговаривать активно. Ну вот, бриллиант на жопе — перебор. Носок на члене — перебор. Если бы это была просто вечеринка, никто бы ничего не сказал», — заявила она.

При этом знаменитость отметила, что подобные мероприятия не стоит устраивать в неподходящее время. Кроме того, Галич считает, что у Ивлеевой поменялись приоритеты в жизни.

«То, что мы видим, что случилось с человеком, — это не причина, а следствие, потому что каждый день происходил какой-то выбор. Иногда выбирал человек не творчество, а хайп. Иногда выбирал не людей, не веру в человечество, а тщеславие», — заключила звезда.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в прошлом году в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела.