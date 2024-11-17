На концерте Басты будущей семье вручили свадебный сертификат

Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, дал сольный концерт в Петербурге на Газпром-Арене. Второй год подряд певец собирает полный стадион. Посещаемость побила рекорд прошлогоднего выступления – в этом году было более 65 тысяч зрителей.

Некоторые треки Баста исполнял дуэтом. Так, лирический «Туман» от спел с MIRAVI, а «Поезда» с Женей Трофимовым из «Комнаты культуры».

После дуэта с Женей Трофимовым на сцену поднялся парень, который сделал предложение своей любимой на глазах у всего зала. Девушка дала согласие. Тогда паре вручили свадебный сертификат на 500 тысяч рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Баста спросил у зала, готов ли кто-то со сцены предложить своей возлюбленной руку и сердце? Нашелся всего один молодой человек, который сделал это экспромтом, и кольца приготовлено не было. Тем не менее его спутница тоже сказала «Да».

Ранее. российский блогер Михаил Литвин и рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стали участниками драки на стадионе во время футбольного матча. В результате драки на Литвина, его друга Рустама Ахмадулина и фаната ростовской команды Сергея Плынина составили протокол о мелком хулиганстве.