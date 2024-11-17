Лепса с юной подругой высмеяли на Comedy Club

Певец пришел с Авророй Киба на Comedy Club и стал объектом насмешек.

Григорий Лепс и Аврора Киба были гостями юмористического шоу Comedy Club. Авророй на несколько дней прилетела в Москву из Лондона и вышла в свет вместе с Лепсом.

Как пишет «Комсомольская Правда», ведущие шоу высмеивали артиста, как могли. Гарик Харламов доложил собравшимся, что у певца появилась новая татуировка, изображающая барабанную установку.

Павел Воля объяснил, что 62-летний артист выбрал рисунок не случайно.

«У Гриши молодая девушка. И, чтобы барабанить, нужна энергия», - саркастически заявил он.

Также комики задавали Лепсу вопросы о том, когда он уйдет на пенсию и что он будет делать в старости. Певец отшучивался, как мог.

В итоге, как только закончилась съемка, Григорий с Авророй устремились к выходу. Демарш не остался незамеченным.

«Невесте завтра рано в школу, идите», — сказал им вслед Павел Воля.

Недавно молодая возлюбленная Григория Лепса заявила в соцсетях, что променяла обеспеченную жизнь в Москве на скромную – в Лондоне.