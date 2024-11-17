Пи Дидди обвинили в попытке повлиять на показания свидетелей

Американского рэпера и продюсера Шона Пи Дидди Комбса обвинили в попытках препятствовать расследованию уголовного дела о вымогательстве и торговле людьми, сообщает газета The New York Times.

Исполнитель пытался уклониться от ответственности с помощью взяток. Об этом стало известно за неделю до слушания, на котором будет решено, освободят ли Пи Дидди под залог. В иске говорится о попытках музыканта связаться с потенциальными свидетелями, в том числе с помощью других подозреваемых. Прокуроры также обвинили музыканта в совершении несанкционированных звонков с использованием телефонных номеров других заключенных.

Ранее сообщалось об обвинении Пи Дидди в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в 2005 году и 17-летним подростком в 2008 году. Комбса взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. В 2023 году бывшая девушка исполнителя обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. В день ареста рэперу предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми.

Против Пи Дидди подано семь исков. В них впервые обвинены другие звезды, но их имена не разглашаются. Среди обвинений — изнасилования, домогательства, побои и незаконное лишение свободы на вечеринках Комбса, проходивших с 2000 по 2022 год. Адвокаты Пи Дидди попросили суд запретить предполагаемым пострадавшим от действий рэпера делать публичные заявления.

По словам экспертов, рэперу может грозить несколько пожизненных заключений, но прокуратура может пойти артисту навстречу и снизить срок, если он даст показания против важных людей.