Более 130 инструментов гитариста Джеффа Бека будут выставлены на аукцион

Аукционный дом Christie’s выставит на продажу более 130 предметов из музыкальной коллекции Джеффа Бека, скончавшегося в 2023 году. Среди вещей артиста оказались 90 гитар, усилители, педали, футляры и прочее.

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Ожидается, что аукцион состоится 22 января 2025 года в Лондоне. Коллекция, выставленная на продажу, оценивается в 1 миллион фунтов (примерно 126 миллионов рублей), пишет Associated Press.

"Это те вещи, которые он использовал. На грифах остались отпечатки его ногтей. На некоторых из них струны не менялись годами. Он усердно играл на них. Он не рассматривал их как драгоценные произведения искусства — они были его инструментами для ведения бизнеса. "

Амелия Уокер глава отдела частных и культовых коллекций Christie's

Вдова музыканта Сандра Бэк сказала, что расставание с инструментами было для нее «огромным ударом». Однако после долгих размышлений она решила, что этой «любовью» нужно делиться.

Джефф Бек стал известен благодаря своей неподражаемой игре. За всю свою карьеру он получил шесть премий «Грэмми». Также музыкант был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее стало известно, что Кортни Лав пожертвует рукопись с лирикой к треку Violet ее группы Hole для благотворительного аукциона.