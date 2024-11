070 Shake и Кортни Лав выпустили кавер на песню Тима Бакли Song to the Siren

Американская хип-хоп-исполнительница 070 Shake в коллаборации с рок-певицей Кортни Лав представила свою версию композиции Тима Бакли Song to the Siren (1970). Кавер вошел в третий студийный альбом рэперши Petrichor (2024).

Продюсерами нового трека выступили Дэйв Гамелен, Эг Уайт и Йохан Ленокс, пишет Pitchfork.

070 Shake и Кортни Лав не первые артистки, сделавшие кавер на песню Song to the Siren. До этого композицию перепевали This Mortal Coil, Элизабет Фрайзер и многие другие.

Ранее Марк Цукерберг и T-Pain выпустили акустическую версию композиции Get Low (2002) хип-хоп-артиста Lil Jon и его группы The East Side Boyz.