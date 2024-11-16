Алсу отреагировала на странную шутку адвоката Добровинского

Совместно нажитое имущество Алсу и Яна Абрамова оценивается в более чем 10 миллиардов рублей. Заслуженная артистка рассчитывает отсудить половину стоимостью 5 миллиардов.

Адвокат Абрамова Добровинский заявил, что аппетиты Алсу растут и намекнул журналистам, что вряд ли певица получит желаемое, пишет СтарХит.

Добровинский сказал, что направляется к своему клиенту.

«Сейчас еду к Яну Рафаэловичу Абрамову, мы с ним споем песню какую-нибудь в честь его бывшей супруги. Тихо в лесу где-то скребется Алсу…», — пропел адвокат.

Алсу сочла шутку неприличной.

Она опубликовала ролик с Добровинским в микроблоге.

«Цирк уехал, клоуны остались», - подписала она видео.

Алсу, по всей видимости, окончательно смирилась с фактом развода и даже начала получать удовольствие от того, что теперь ее нервная система находится в полном порядке и стрессов в ближайшее время не намечается. В «ШБ-шоу» на MusicBox она рассказала, как с большим удовольствием отпраздновала свое новое семейное положение «свободна».