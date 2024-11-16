Названа причина отказа Губина от новогодних корпоративов

Андрей Губин уже не раз заявлял, что много работает и активно пишет музыку. Но выйти на сцену все же пока не может из-за тяжелого заболевания. Об этом пишут 7days.

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Сейчас, по словам Губина, его активно приглашают выступить на новогодних корпоративах. Певцу обещали большие деньги, но он вынужден был отказаться. У него очень высокая планка, и петь хуже, чем в молодости, он не желает, а лучше – не дает болезнь.

«Это как мастер спорта по бегу, который вдруг сломал ногу, а ему говорят: “Ну пробеги, ты же мастер спорта”», - объяснил Андрей.

8 ноября на сцене «Live Арена» прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Игоря Крутого. Там был замечен и Губин. Уже долгие годы музыкант не выступает с концертами из-за тяжелого заболевания, но Игорь Крутой пытается помочь ему возобновить карьеру. Так, 23 августа на «Новой волне — 2024» в «Сириусе» состоялся творческий вечер в честь артиста. По слухам, певец доверяет только продюсеру и с его поддержкой готов снова выйти на сцену.

Продюсер рассказала о болезни Губина

Напомним, в последний раз певец появился на сцене в 2005 году. Тогда Андрей Губин выступил в Москве, а затем внезапно пропал. Позднее музыкант объяснил, что незадолго до последнего появления на сцене он серьезно заболел.