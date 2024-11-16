Калашникова пожаловалась, что не может продать зарубежную недвижимость

Несколько лет назад обеспеченные россияне массово скупали недвижимость на европейских курортах. После введения режима санкций эти дома и квартиры превратились в мертвый груз, причем достаточно обременительный. А продать жилье оказалось совсем непросто.

Так Анна Калашникова пожаловалась, что никак не может расстаться с купленными семь лет назад апартаментами. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Квартиру в Испании я приобрела в 2017 году. Планировала, что летом с сыном будут проводить там свой отпуск. Но сейчас это делать проблематично», - рассказала Анна.

Певица обратилась к местным риэлтерам, но проблему не решили и они.

«Выяснилось, что за семь лет моя квартира совершенно не выросла в цене. Я брала жилье в ипотеку под маленький процент: все это время исправно вносила платежи, плюс оплачивала налоги и коммунальные услуги. Если учитывать все вложения, то, получается, я продаю квартиру дешевле, чем купила в свое время. Я, кстати, считаю, что агентства по недвижимости нас обманывают. Они понимают, в какой ситуации оказались русские, и предлагают продавать квартиры фактически даром», объяснила Калашникова.

Исполнительница решила отказаться от данного агентства и поискать более добросовестных специалистов.

Превратить испанские квадратные метры в деньги было бы для Анны весьма кстати. Певица и модель в этом году приобрела квартиру в элитном ЖК Москвы за 250 миллионов рублей. Звезде пришлось взять ипотеку, чтобы стать владелицей роскошной недвижимости. Артистка рассказала, что за нее платит ежемесячно 408 тысяч рублей.