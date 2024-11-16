Шаляпин сообщил, что они со Светличной были схожи характерами

Прохор Шаляпин был дружен со Светланой Светличной многие годы. Он рассказал, что скорбит из-за ее смерти и считает, что Светлана Афанасьевна ушла из жизни слишком рано.

«Наша дружба длилась несколько лет, мы ходили друг к другу в гости. Она очень искренняя, добрая, открытая, но при этом очень сложная актриса с непростым характером. Но все можно было ей простить, потому что она бесхитростная. Конечно, Светлана своей искренностью и откровенностью многое себе портила, так же, как и я. В этом была сложность: не все ее понимали», - заявил певец.

Шаляпин отметил, что убежден, что душа Светличной попадет в рай, пишет «Московский Комсомолец».

«К сожалению, все мы приходим к Богу: у каждого из нас свой срок. Но я верю, что для нее это не конец, а только начало. Если у нее были какие-то прегрешения, то Бог ее простит. И я уверен, что она попадет в рай. Потому что у нее была очень открытая и светлая душа», констатирует Прохор.

Актрису похоронят 20 ноября на Ваганьковском кладбище.