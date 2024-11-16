Элтон Джон и Брэнди Карлайл выпустили песню Never Too Late

Элтон Джон объединился с певицей Брэнди Карлайл для создания композиции Never Too Late, которая станет саундтреком грядущего документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно». Картина будет доступна на Disney+ с 13 декабря.

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На трек также вышло музыкальное видео, в котором можно увидеть архивные кадры с Элтоном Джоном.

В байопике будут показаны никогда ранее не публиковавшиеся записи с концертов Элтона за последние 50 лет, а также рукописные дневники певца и современные кадры с ним и его семьей, пишет NME.

Ранее метал-группа Metallica опубликовала видеозапись своего кавера на композиции Элтона Джона Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding (1973).