Мария, внучка Светличной рассказала, что Светлана Афанасьевна хотела, чтобы проводы у нее были достойные и были классические похороны, а не кремация. Накануне Мария с сыном, правнуком звезды, была у нее в больнице последний раз. У Светличной не было сил разговаривать, Мария просто посидела рядом с бабушкой.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, прощание с заслуженной артисткой РСФСР пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино. Знаменитая актриса будет похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с супругом и сыном.

В первом браке с актером Владимиром Ивашовым Светличная была 35 лет. У них родились двое сыновей — Алексей и Олег. Олег умер в 2006 году, он похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Появились подробности обстоятельств смерти Светличной

В 1959 году Светлана Светличная дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в драме Михаила Калика «Колыбельная». Среди ее наиболее известных работ:

«роковая блондинка» Анна Сергеевна в комедии «Бриллиантовая рука», Габи Набель в телефильме «Семнадцать мгновений весны», Надя Колесова в телефильме «Место встречи изменить нельзя»). В 2012 году сыграла в драме нидерландского режиссера Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». В общей сложности Светлана Светличная снялась в более чем 30 фильмах.