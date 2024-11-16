Подольская рассказала, как тяжело ей далось выступление в Беларуси

Наталья Подольская в микроблоге сообщила, что приехала в нефтяную столицу Беларуси – Новополоцк. Там проходит 20-й фестиваль «Хали-Хало». Певица напомнила, что почти три десятилетия тому назад она заняла второе место в этом певческом конкурсе.

В этот раз она должна была выступить на открытии мероприятия. Но с Натальей случилась беда – у нее защемило шею, и боль была такая, что текли слезы, пишет «Комсомольская Правда».

Тем не менее певица репетировала. Она активно лечилась; перед тем, как выйти на сцену, пришлось даже колоть себе уколы, наносить обезболивающую мазь.

Окончательно боль отступила только тогда, когда Подольская вышла на сцену.

«По-настоящему меня вылечили вы, мои дорогие зрители!», - сказала звезда зрителям.

Ранее белорусская и российская певица Наталья Подольская заявила, что не отказалась бы от коллаборации с молодой рэпершей Инстасамкой. Певица также добавила, что «неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве».