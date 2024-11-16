После заявления Распутиной о России зрители аплодировали стоя

Маша Распутина провела сольный концерт в Москве. Зал был полон, певицу встречали цветами и аплодисментами. В программе были как старые хиты, так и новые песни. Большую часть хитов написал поэт Леонид Дербенев в соавторстве с композитором Игорем Матетой, которого певица представила публике, сообщает «Московский Комсомолец».

Было немало патриотических композиций. Распутина обратилась к зрителям:

«Россия - самая лучшая держава в мире, потому что она непобедима. Пусть мы сейчас находимся на краю пропасти, но мы туда все равно не упадем. Упадут другие. Не зря же говорят: «Не рой яму, можешь сам упасть в нее». Вот они туда и упадут. А мы встанем и будем жить дальше. Я хочу, чтобы наша страна превратилась в один мощный и сильный кулак, объединяющий весь дух народа. Пусть она вечно живет, пусть она вечно процветает. Россия - это земля Бога, а Бог никогда не сможет проиграть тьме, никогда!»

Концерт длился около трех часов. Машу зрители осыпали цветами и провожали, аплодируя стоя

Ранее 60-летняя Маша Распутина отметила, что в будущем ее не ждет прибавка в размере 30 тысяч рублей, выплачиваемая за звания народного и заслуженного артиста России, потому что таковых у нее нет.