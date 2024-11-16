Поплавская обрушилась на маму Наташи Королевой

Яна Поплавская в эфире VK-шоу «Сорян, это подкаст» заявила, что Людмиле Порывай нечего делать в России.

«Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!» — высказалась Поплавская.

Мама Наташи Королевой с мужем уже давно живет в Америке. В Россию повидать дочь и внука она приезжает достаточно редко. Пожилая женщина даже не появилась на свадьбе своего внука Архипа Глушко. Наташа Королева тогда объясняла, что ее мама заболела вирусным заболеванием и не смогла прилететь в Москву, пишет портал vokrug.tv.

Мать Наташи Королевой больше тридцать лет как переехала из Киева в Майами.. После эмиграции она познакомилась со вторым супругом Игорем Эльпериным, который в Штатах создал успешный ресторанный бизнес.

Людмила Порывай владеет в Америке несколькими квартирами. Она рассказывала, что живет на деньги, которые получает от аренды недвижимости и за счет местной пенсии.

https://news.rambler.ru/starlife/51797394-ssora-s-tarzanom-ukrainskiy-flag-kak-seychas-zhivet-lyudmila-poryvay/