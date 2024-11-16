Появились подробности обстоятельств смерти Светличной

Светлана Светличная скончалась во сне. Сегодня утром у звезды «Бриллиантовой руки» остановилось сердце. Актриса долгое время страдала от букета тяжелых заболеваний. Так, она какое-то время находилась в психиатрической клинике из-за болезни Альцгеймера.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, в марте этого года она пережила острый инфаркт миокарда; тогда больную перевезли в кардиологию. Также Светличной диагностировали онкологию и внутричерепное новообразование.

С августа звезда пребывала в паллиативном статусе.

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Место похорон стало известно из сообщения представителей Гильдии актеров.