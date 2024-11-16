Дочь Глюкозы заступилась за мать после скандала

Последствия скандала из-за концерта в Красноярске в июле этого года до сих пор сказываются на карьере Натальи Ионовой, более известной под сценическим псевдонимом Глюкоза. Старшая дочь артистки Лидия ( Рэй), которая пошла по стопам матери стала певицей, была участие в шоу “Девчата”, где прокомментировала эту ситуацию.

«Все, что я могу, — это быть рядом. Когда появляются новости про маму, то, конечно же, сразу летит и отдельный огромный камень в меня. Все, что я могу сказать, — моя мама невероятно сильный человек», — сказала девушка.

Рэй отметила, что, повзрослев, поняла, что близким людям следует поддерживать друг друга, несмотря ни на что, пишет popcake.tv.

«Меня так воспитали — всегда горой за семью. Не обязательно понимать своих близких. Все, что ты можешь, — принять», — объяснила молодая артистка.

Ранее стало известно, что Наталья Ионова прокомментировала скандал с наркотиками, заявив, что стала жертвой травли влиятельного недоброжелателя.